Uomo trovato morto in b&b a Lamezia Terme: indagini in corso

Un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto in un bed and breakfast nel quartiere di Sant’Eufemia a Lamezia Terme, in Calabria. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che sono intervenuti nella struttura in seguito ad una telefonata che li avvisava di un uomo in gravi condizioni all”interno della struttura. Quando i militari sono arrivati, però, l’uomo – un italiano di cui ancora non si conoscono le generalità – era già morto. Non si esclude che il decesso sia dovuto ad un malore. Nel corso della giornata sono state interrogate alcune persone al fine di raccogliere eventuali testimonianze sull’accaduto da quanti erano presenti nella struttura, e se avessero in qualche modo soccorso l’uomo prima dell’arrivo dei militari.