Azione, Mara Carfagna al congresso cittadino a Lamezia Terme: “Grande aumento degli iscritti al partito nell’ultimo anno””

“Da presidente del partito sono qui per esprimere riconoscenza, gratitudine e per rendere merito del lavoro svolto in quest’ultimo anno. Non viviamo sulle aspettative, viviamo di impegno, di passione, di determinazione e di tenacia. Mettiamo in campo questo e poi ne parliamo il 9 giugno”.

Lo ha detto Mara Carfagna, presidente nazionale di Azione, intervenendo a Lamezia Terme in occasione del primo congresso cittadino del partito. Presenti, tra gli altri, anche il segretario e il presidente regionali, Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano, oltre al segretario provinciale di Catanzaro Roberto Guerriero ed esponenti locali del partito.

“Un lavoro straordinario – ha aggiunto – grazie ad Annita Vitale, che in questo anno ha lavorato con grande tenacia, con grande determinazione per costruire una squadra capace, competente, affiatata, coesa che con la sua guida esperta, autorevole e solida sono certa riuscirà ad avere grandi risultati, a conquistare grandi risultati e grandi soddisfazioni. Il tutto con la regia e il sostegno dei nostri consiglieri regionali, Giuseppe Graziano e Francesco De Nisi, che sul territorio ogni giorno mettono in campo un impegno straordinario riuscendo ad interpretare, bisogni, esigenze e istanze e operare a favore del nostro partito attraverso un lavoro diretto di rafforzamento che è testimoniato dall’incredibile aumento del numero degli iscritti ad Azione nell’ultimo anno”.

Al termine della discussione congressuale, è stata eletta segretaria cittadina di Lamezia Terme di Azione Annita Vitale, figlia dell’ex senatrice di Forza Italia Ida D’Ippolito.