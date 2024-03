Catanzaro, Concolino e Laudadio: “Problemi di sicurezza per l’edificio ‘Murano’ dell’IC ‘Vivaldi. Amministrazione intervenga”

“Anche oggi si è verificato un problema di manutenzione dell’edificio del plesso Murano dell’IC Vivaldi. Mentre i bambini erano in palestra si è staccato un pezzo di intonaco da un pilastro. Si tratta dell’ennesimo preoccupante episodio nel giro di poche ore. Due giorni fa si è frantumato un pezzo di intonaco all’interno di una classe, mentre ieri è caduto un cornicione. In questo momento non si può fare a meno di raccogliere le legittime preoccupazioni esternate dai genitori degli alunni e dallo stesso corpo docente dell’istituto scolastico. È di tutta evidenza come per questa scuola non siano sufficienti piccoli interventi di ‘rattoppo’, poiché i problemi si ripresentano o ne escono fuori di nuovi, ma è necessaria una soluzione strutturale. Chiediamo pertanto al sindaco Fiorita e agli assessori Belcaro e Scalise (ciascuno per le proprie competenze) di verificare sul posto le reali condizioni del plesso Murano e di assumere tutte le decisioni necessarie al fine di rimuovere ogni pericolo. L’incolumità dei bambini non ha prezzo e deve essere in cima alle priorità dell’Amministrazione comunale”.

E’ quanto si legge in una nota dei consiglieri comunali della Lega a Catanzaro, Lea Concolino e Manuel Laudadio.