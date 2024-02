Catanzaro, incontro tra l’assessore Borelli e le imprese di onoranze funebri: apprezzamenti dai titolari per il lavoro degli uffici sul riordino del comparto

Ha avuto luogo in municipio un incontro tra l’assessore alle Attività Economiche, Antonio Borelli, il Settore competente per materia e i titolari di imprese di onoranze funebri con sede nel comune capoluogo. Lo scopo era fare il punto sul riordino del comparto anche alla luce delle normative regionali, in particolare la legge 48 del 2019 e la 38 del 2023 che ha introdotto alcune significative novità. Il consistente lavoro svolto dagli uffici comunali, Suap compreso, ha fatto sì che venisse recuperato il ritardo accumulatosi nel tempo e che quindi venissero completate in larghissima parte le istruttorie sul possesso dei requisiti da parte degli operatori per poter svolgere regolarmente la loro attività. Un lavoro di non poco conto, considerata la complessa documentazione da acquisire, il numero di imprese, alcune delle quali attive da molti anni. Il settore Attività Economiche ha dovuto anche misurarsi con le novità introdotte dalla nuova normativa regionale, che ha inteso separare gli ambiti di attività tra servizi funebri e servizi di soccorso privato che non potranno essere più contestualizzati, né per locazione e né per personale impiegato. Per queste novità recenti, è fissato il termine del 28 febbraio per l’autocertificazione del possesso dei requisiti. Secondo quanto riferisce l’assessore Borelli, gli operatori si sono detti soddisfatti del lavoro prodotto sin qui e che costituisce un punto fermo per il corretto e regolare prosieguo delle attività. Un lavoro per il quale lo stesso assessore ha inteso ringraziare il dirigente, Antonio Dominianni, i funzionari Stefano Pullano e Ivana Nisticò, nonché la polizia locale, chiamata a svolgere gli accertamenti previsti dall’istruttoria sulle diverse imprese. Borelli infine non ha nascosto la sua soddisfazione per un comparto che, dal 1 marzo, vedrà gli operatori regolarmente certificati e in linea con le previsioni di legge.