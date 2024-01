Autonomia differenziata, Buccolieri: “Ipotesi sciagurata”

“Occorrerà essere in tanti, oggi pomeriggio a Palazzo De Nobili, quando alle 17:30 anche Catanzaro sarà virtualmente collegata con tantissime piazze italiane per manifestare la più netta contrarietà all’ipotesi di autonomia differenziata attualmente all’esame del Parlamento. Una ipotesi sciagurata e che ipoteca gravemente le possibilità per il Sud di colmare il gap che lo separa dalle aree più forti del Paese. L’unità nazionale è severamente messa a rischio dalle ambizioni politiche mai sopite di chi persegue l’idea di abbandonare a se stesso il Mezzogiorno perché lo considera una palla al piede e da qui il dovere di dire No a un simile disegno. I parlamentari del Meridione dovrebbero indistintamente assumere questa consapevolezza e comportarsi di conseguenza. Dovrebbero comprendere che l’autonomia differenziata è possibile solo se ai nastri di partenza tutte le regioni sono allineate. Ma questo non è, e lo prova la totale incertezza sulle risorse che dovrebbero garantire i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Non è detto che chi siede in Parlamento abbia tale consapevolezza e dunque la mobilitazione è necessaria perché ciascuno comprenda i rischi e difenda il Sud”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale di Catanzaro, Gregorio Buccolieri.