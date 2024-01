Concessioni demaniali marittime, il Comune di Catanzaro a confronto con gli operatori del settore

Ha avuto luogo, nel pomeriggio di oggi, il previsto incontro tra l’Amministrazione Comunale e i titolari di concessioni demaniali marittime, dopo l’approvazione a fine 2023 da parte della giunta dell’atto di indirizzo relativo a quelle con finalità turistico ricreative. Un incontro molto partecipato e improntato al dialogo, nel corso del quale il sindaco Nicola Fiorita, l’assessore Antonio Borelli e il personale del Settore competente hanno spiegato agli operatori le ragioni che hanno indotto il Comune a optare per l’utilizzo della concessione provvisoria ex articolo 10 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione piuttosto che per la proroga tout court delle concessioni. Una strada che, fermo restando l’obiettivo di fondo di far salva la stagione 2024 per i concessionari stagionali e non, mette questi ultimi al riparo dal rischio di eventuali ricorsi, visto che la concessione non è impugnabile e, in più, è irrobustita dai titoli ottenuti in precedenza che ne sono parte integrante. L’incontro è servito anche a chiarire l’iter che gli operatori dovranno seguire e che, dopo il perfezionamento della modulistica attualmente in corso, prevede che le richieste di concessione provvisoria vengano presentate entro il 10 febbraio prossimo a fronte dell’impegno formale da parte dell’Ente di dare riscontro entro il 31 marzo. Un aspetto, quest’ultimo, su cui da parte degli operatori erano emersi dubbi di natura interpretativa sull’atto di indirizzo approvato in giunta. Dubbi che l’Amministrazione ha quindi chiarito, restando in ogni caso disponibile, attraverso gli uffici, a qualunque ulteriore approfondimento, sempre con lo scopo di garantire le attività economiche e i livelli occupazionali in un quadro normativo nazionale che resta ancora assai incerto rispetto all’obbligo per il nostro Paese di uniformarsi alla direttiva europea cogente in materia di concorrenza.