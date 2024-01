Capodanno Rai, Capellupo: “Polimeni e Lobello difendono Cosenza e Reggio a danno di Catanzaro. Perché?”

“Polimeni e Lobello ci hanno messo due giorni per rispondere alla mia nota sul bizzarro annuncio di Cannizzaro del Capodanno Rai a Reggio Calabria e sulla continua disattenzione del Presidente Occhiuto alla città di Catanzaro.

Ci saremmo aspettati molto di più dopo tutto questo tempo di elaborazione ma considerando i risultati che hanno prodotto dopo 10 anni di governo comunale forse eravamo troppo speranzosi! I catanzaresi li hanno conosciuti e non è un caso che siano stati bocciati alle elezioni comunali prima e provinciali dopo.

Apprendiamo che per loro l’attenzione del Presidente Occhiuto verso la città di Catanzaro è ottimale, non vorrei, però, che stiano confondendo gli interessi della città con tutto altro. Il fallimento della loro azione politica è, infine, certificato anche all’interno di Forza Italia; non sarà certo un caso, infatti, se il Segretario nazionale del partito, l’ospite nazionale di maggior rilievo, andrà ai congressi provinciali di Cosenza e Reggio Calabria snobbando il congresso di Catanzaro dove proprio l’unico candidato è il consigliere Polimeni”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Catanzaro, Vincenzo Capellupo.