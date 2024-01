Previsto vento forte su Catanzaro: invito alla cautela sul lungomare

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con venti forti e mareggiate, previsto per le prossime ore dai bollettini emessi dalle autorità competenti, l’Amministrazione comunale di Catanzaro invita la cittadinanza alla massima cautela e prudenza negli spostamenti sul litorale. L’Amministrazione é impegnata a monitorare la situazione e raccomanda, in particolar modo da stasera fino a tutta la giornata di domani domenica 7 gennaio, di non sostare nelle aree del lungomare e sulle spiagge maggiormente esposte all’ondata di maltempo.