Torna a Catanzaro la “Befana del Poliziotto”: edizione 2024 dedicata alla giovane Martina Morelli

Tutto è pronto per l’edizione 2024 della “Befana del Poliziotto”, la tradizionale e storica manifestazione organizzata dal Sindacato Fsp Polizia di Stato, pensata per i più piccoli e le famiglie, che si svolgerà il 6 gennaio al teatro Politeama e che quest’anno sarà dedicata al ricordo della giovane Martina Morelli, prematuramente scomparsa l’estate scorsa.

I dettagli dell’evento sono stati presentati oggi con una conferenza stampa cui hanno partecipato Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale Fsp Polizia di Stato; Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; Marinella Giordano, assessore alla Sicurezza del comune di Catanzaro e i comici Rino e Giulio, che presenteranno il lungo spettacolo a partire dalle ore 16.30 di sabato e durante il quale si alterneranno diversi ospiti e tante sorprese.

Ma la storica manifestazione, che compie quest’anno un quarto di secolo, comincerà fin dalla mattina con la “Befana del Poliziotto in corsia”, la visita presso i reparti pediatrici dell’ospedale Pugliese-Ciaccio dove i poliziotti della Fsp porteranno doni e un po’ di svago ai bambini ricoverati.

Nel pomeriggio, poi, tante ore di piacevole intrattenimento presso un teatro Politeama che si annuncia gremito: “E’ un grande orgoglio essere ancora qui – dice Brugnano -, per questa occasione così speciale, ideata e pensata per regalate un momento di allegria ai figli e alle famiglie dei poliziotti che anche durante le feste sono impegnati senza sosta per gli altri. Un’idea che abbiamo iniziato a realizzare fra le mura della questura, e che pian piano abbiamo aperto all’intera comunità portandola via via in altri spazi, nei palazzetti, e oggi nel più grande teatro della Calabria che sarà pieno nei suoi 1000 posti. Ci saranno naturalmente Rino e Giulio – spiega ancora – che ormai fanno parte della nostra famiglia sindacale da diversi anni, insieme a tante sorprese e attrazioni anche di carattere nazionale, per un’edizione molto speciale che doverosamente dedichiamo alla dolcissima Martina, figlia del nostro segretario generale provinciale Rocco Morelli, deceduta lo scorso agosto, lasciando sgomenti tutti quanti noi, della Fsp e dell’intera Polizia di Stato. Non mancherà, inoltre, il dovuto tributo ad altre due bellissime persone che quest’anno ci hanno lasciato, Benito Scarfone e Alba Falbo, perché l’amicizia, la vicinanza e il cuore rimangono la strada fondamentale da seguire in tutte le cose”.

“Questo evento così bello e impegnato – commenta anche Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato – rappresenta perfettamente lo spirito che anima l’esistenza stessa del Sindacato, fatto di solidarietà, generosità, empatia. E l’impegno di chi da 25 anni continua a dare il proprio contributo attraverso questo momento particolare testimonia la coerenza nel credere che sicurezza è anche questo, è creare un legame inscindibile e affettuoso con l’intera società anche in momenti speciali. Perché insieme si condivide tutto, momenti belli e spensierati, così come momenti difficile e drammatici. E’ certamente il caso di quest’anno così tanto difficile e drammatico che, proprio per questo, rende una volta di più importante stringersi l’uno l’altro nell’abbraccio che è riaffermazione di sentimenti nobili in nome dei quali continuare con forza e coraggio”.