Eliminazione del muro dell’ospedale su viale Pio X, Scarpino: “Progetto che migliora concretamente la vita dei cittadini di Catanzaro”

“La consegna formale del muro perimetrale dell’Ospedale Pugliese su viale Pio X al Comune di Catanzaro è un passo essenziale per migliorare sia la sicurezza sia l’aspetto urbano della zona e che finalmente oggi entra nella sua fase operativa, come ha fatto sapere il sindaco Nicola Fiorita.

Già dai mesi scorsi mi sono personalmente impegnato a monitorare il processo per garantire che la procedura procedesse senza intoppi. Il ritardo nella procedura è stato causato da un problema tecnico con Italgas, ma ora possiamo guardare avanti. La formalizzazione del passaggio di consegne del manufatto, a lungo in condizioni di pericolo, segna l’inizio di un nuovo capitolo. La demolizione del muro pericolante, seguita dalla sistemazione dell’area da parte dell’Azienda “Dulbecco”, eliminerà non solo un pericolo per i pedoni ma anche una struttura che ha a lungo deturpato il nostro paesaggio urbano. Questo progetto è un esempio dell’impegno di questa Amministrazione al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Catanzaro.