Catanzaro, strada di Siano verso la riapertura

Potrebbe essere riaperta regolarmente al traffico già per questo week end, la strada di Siano di cui un’ordinanza aveva disposto la chiusura per via del maltempo delle settimane scorse. La situazione dell’arteria è stata infatti oggetto di un incontro tra il sindaco Nicola Fiorita, il presidente della provincia Amedeo Mormile e il commissario straordinario di Calabria Verde Giuseppe Oliva. Subito dopo, è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici della stessa Calabria Verde e dell’Ente intermedio, cui erano presenti i consiglieri Emanuele Ciciarello e Alberto Carpino. In quella sede, è stato stilato un programma per il taglio urgente degli alberi pericolanti e la messa in sicurezza della strada, che consentirà la sua restituzione alla normale fruibilità non appena possibile, anche in virtù del particolare periodo natalizio che la rende particolarmente utile ai cittadini.