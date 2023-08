Incendi, in Calabria arriva il capo della Protezione Civile

Il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sarà in Calabria, lunedì 21 agosto, per fare il punto sulla campagna antincendi e sul sistema di prevenzione messo in campo dalla Regione.

Alle ore 9 verrà ricevuto nella Cittadella regionale di Catanzaro dal direttore della Protezione Civile Calabria, Domenico Costarella, con il quale parteciperà a un incontro operativo con i tecnici e i funzionari del Dipartimento regionale.

Alle ore 10 visiterà al decimo piano della Cittadella la “Control Room” della Regione dove vengono trasmesse in diretta streaming le immagini dei droni che monitorano gli incendi dolosi, nell’ambito del progetto “Tolleranza Zero” voluto dal presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto.

Subito dopo, alle ore 10.15, nella medesima location, è previsto un punto stampa con giornalisti e operatori. A seguire, il capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e il direttore regionale, Domenico Costarella, si sposteranno in un campo base a San Floro, a pochi chilometri dalla Cittadella, per assistere da terra alle attività di monitoraggio in volo di un drone.

Giornalisti e operatori possono accedere al decimo piano della Cittadella regionale alle ore 10, e seguire successivamente le attività di monitoraggio in volo di un drone in località San Floro: https://maps.app.goo.gl/5GcUb3oEHasizn2B9?g_st=ic