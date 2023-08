Fondi Pnrr, Capellupo: “Un colpo durissimo per la regione e per Catanzaro, intervengano Occhiuto, Ferro e i parlamentari calabresi”

“Profonda contrarietà e preoccupazione per la decisione del governo Meloni di ridurre i finanziamenti destinati alla Calabria nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’annuncio che quasi un miliardo di euro verrà cancellato dalla Calabria rappresenta un colpo durissimo per la nostra regione e per la città di Catanzaro. Non possiamo ignorare l’impatto devastante che questa riduzione avrà sulle infrastrutture, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nella nostra regione. Sono a rischio numerosi progetti già in fase avanzata di progettazione definitiva che potrebbero saltare a causa di questa drastica diminuzione dei fondi.

In questo momento cruciale per la ripresa economica e sociale dopo gli impatti della pandemia, è fondamentale che la Calabria riceva il sostegno necessario per favorire lo sviluppo e la resilienza del territorio. L’invito è dunque ai parlamentari calabresi a unirsi per difendere gli interessi della regione e in particolare la sottosegretaria Wanda Ferro, affinché si possano adottare misure volte a correggere questa decisione e garantire una distribuzione più equa dei fondi. Una battaglia che, per sua natura, non potrà escludere il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, parlamentare di lungo corso e a cui oggi è richiesto lo sforzo di difendere la sua regione.

Non possiamo permettere che la Calabria e Catanzaro siano lasciate indietro. Chiedo al governo di riconsiderare questa scelta e di assicurare che i finanziamenti necessari siano assegnati per garantire un futuro di crescita per la nostra regione”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catanzaro, Vincenzo Capellupo.