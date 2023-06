“Pontile comunale sia dato in gestione alla Catanzaro Servizi”: la mozione del gruppo Lega-Salvini Premier

Il gruppo consiliare “Lega – Salvini Premier” ha depositato una mozione al presidente dell’Assemblea Civica con cui invita il Consiglio Comunale a valutare positivamente la proposta del gruppo stesso, impegnando il sindaco e la giunta a dare immediatamente ai settori competenti «atto di indirizzo» per la concessione e gestione del pontile comunale alla Catanzaro Servizi.

In premessa, la mozione rileva che insiste un pontile installato all’altezza del I molo del Porto di Catanzaro, dove ad oggi risultano ormeggiate alcune unità nautiche e “che da accertamenti fatti dalla polizia locale è risultato che gli ormeggi presso il pontile sono destinati alle imbarcazioni da pesca e pescatori professionali iscritti nei registri ufficiali della capitaneria di porto tranne che 4 ormeggi, corrispondenti a circa 8 ml di pontile, assegnati con delibera di giunta comunale n. 125 del 20.05.2020 quali base nautica inclusiva per disabili, progetto Vela Insieme”. Dai medesimi accertamenti, si legge ancora nella mozione, si evince che “di fatto il pontile è utilizzato da altro tipo di unità nautiche”.

In virtù di questo, secondo i consiglieri leghisti, “posto la necessità di effettuare i dovuti controlli per verificare se gli ormeggi presso il pontile comunale sono autorizzati, si potrebbe pensare di dare in gestione lo stesso pontile alla Catanzaro Servizi affinché con l’esperienza maturata sul campo si possano formare professionalità interne alla stessa partecipata in grado di gestire, magari in un futuro non lontanissimo, gli spazi e le concessioni portuali in relazione agli ormeggi e ai posti barca in generale. Tale proposta, ovviamente, s’inquadra nelle iniziative portate avanti dal Gruppo Lega Salvini Premier al Comune di Catanzaro finalizzate a garantire il maggior numero di servizi possibili alla Catanzaro Servizi i cui introiti le possano garantire la sopravvivenza; inoltre, qualora approvata tale proposta, si potrebbe pensare di destinare una parte del pontile alla nautica locale per soddisfare le tante richieste dei diportisti Catanzaresi rimaste inevase e che non sono riusciti ad ottenere un posto barca negli spazi portuali”.