Esami di fine anno accademico per le allieve della Rodik Ballet di Lamezia Terme con il ballerino Olti Shaqiri

Si sono svolti ieri, venerdì 16 giugno, gli esami di fine anno accademico di Danza Classica per le allieve dell’Accademia “Rodik Ballet” di Lamezia Terme diretta dalla Maestra Antonia Valeria Torcasio.

Un momento che ha visto la straordinaria presenza del professionista, ballerino televisivo del format “Amici” edizione2002/2004, Olti Shaqiri, diplomato in danza classica presso la prestigiosa Accademia Nazionale di Tirana Albania.

Una giornata scandita dalla naturale ansia che accompagna ogni prova ma che, grazie alla presenza del noto ballerino, ha segnato per tutte le allieva lametine, una data da conservare per sempre nel cassetto del cuore.

Con grande professionalità, Olti Shaqiri ha esaminato la tecnica, l’emozionalità ed eleganza artistica, regalando inoltre, numerosi suggerimenti utili per l’arte della danza classica.

A conclusione delle prove, il ballerino professionista ha consegnato alle allieve più meritevoli una borsa di studio per un workshop a Sabaudia e Bari, per perfezionare la tecnica e quale momento di crescita umana nella piena condivisione.

Alla scuola lametina cha vanta oltre 20 anni di attività e di esperienza nel mondo della Danza, ha invece offerto una borsa di studio per l’Opera Nazionale di Tirana – Albania.

Grande soddisfazione giunge dalla maestra Torcasio, direttrice dell’Accademia lametina che ha sottolineato orgoglio per le sue allieve sottolineando quanto la Danza Classica rappresenti occasione per modellare il corpo, allenare la mente e stimolare l’eleganza in ogni ambito della società.

“Aver potuto concedere alle nostre allieve – sottolinea la direttrice lametina – uno stage con un ballerino professionista del calibro di Olti Shaqiri, inorgoglisce non tanto per il prestigio della nostra scuola quanto, per tutte loro che hanno potuto toccare con mano in qual misura sia necessario lo studio, il sacrificio, la costanza e la passione per raggiungere i propri sogni e poter un giorno, essere proprio su un palco a ballare insieme ad artisti come Olti Shaqiri”.

Il prossimo appuntamento con l’Accademia Rodik Ballet sarà il prossimo 24 giugno, presso il Teatro Costabile di Lamezia Terme, con il saggio di fine anno e l’inizio delle meritate vacanze.