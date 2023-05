“Pm Hotel”, un nuovo 4 stelle a Catanzaro: lunedì 29 maggio l’apertura al pubblico

Aprirà i battenti a Catanzaro una nuova struttura alberghiera 4 stelle dotata di tutti i confort e con un’anima “green”. Il prossimo venerdì 26 maggio sarà inaugurato, su viale Europa, in quella che è l’area direzionale del Capoluogo di Regione, il PM Hotel. L’albergo si trova in una posizione strategica: lungo la direttrice di collegamento tra il Tirreno e lo Jonio nei pressi della cittadella Regionale, del Campus dell’Università Magna Grecia, del Policlinico di Catanzaro, del Comalca e della Protezione Civile Regionale. La struttura che si presenta ben curata e funzionale sia all’esterno e soprattutto all’interno, si pone l’obiettivo di intercettare non solo una clientela “business” grazie a delle convenzioni vantaggiose ma anche turistica in virtù della vicinanza con il quartiere marinaro di Catanzaro e del parco archeologico di Scolacium.

Dotato di 48 camere di cui 10 suite, il PM Hotel ha tutti i confort necessari richiesti da una clientela sempre più esigente. Tutte le camere al primo e secondo piano sono dotate di balcone mentre quelle al piano terra hanno un proprio spazio esterno e un ingresso indipendente.

Gli ospiti del PM Hotel saranno accolti da uno staff formato da personale esperto e qualificato e potranno godere di un servizio di altissimo livello. Tra le eccellenze del PM Hotel ci sarà “Europa”, ristorante in cui si potranno degustare piatti della tradizione locale ma anche internazionale. Il ristorante sarà aperto non solo alla clientela del PM Hotel ma anche ad ospiti esterni. A completare la ricca offerta del nuovo 4 stelle di Catanzaro ci saranno 3 sale conferenze dotate di tutte le strumentazioni di ultima generazione per effettuare meeting di ogni tipo, un’attrezzatissima palestra aperta anche alla clientela esterna e sul terrazzo all’ultimo piano un roof garden dotato di cucina e piscina riscaldata. A completare la ricca dotazione del PM Hotel a breve ci sarà inoltre un accogliente centro benessere e una sauna finlandese.

Infine grande attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale, la struttura nel proprio parcheggio privato ha delle colonnine per ricaricare le auto elettriche.

L’apertura al pubblico è prevista lunedì 29 maggio. Per maggiori informazioni sarà possibile consultare il sito www.pmhotel.eu e rimanere informati anche tramite i principali canali social