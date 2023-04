“Il lavoro tra debolezze e punti di forza”, a Catanzaro il convegno organizzato dalla Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia intende adempiere compiutamente alla sua funzione di cerniera di collegamento tra il mondo delle imprese e quello dell’occupazione. L’ente camerale è stato infatti più volte inquadrato, a livello governativo, quale organismo intermedio deputato a sostenere e facilitare l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro.

In un tale contesto la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in collaborazione con l’Università Mercatorum, ha inteso organizzare un convegno sul tema dal titolo “Il lavoro tra debolezze e punti di forza” che si terrà il 18 aprile alle ore 10.30 nella sala conferenze dell’ente camerale a Catanzaro. Un dibattito a più voci appositamente pensato per avvicinare due mondi che, oggi più che mai, hanno bisogno di confrontarsi e integrarsi.

Ad introdurre i lavori e a portare i saluti istituzionali vi saranno il presidente della Camera di Commercio Pietro Falbo, il segretario generale Bruno Calvetta e l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Calabria Rosario Varì.

Ad entrare nel vivo delle argomentazioni oggetto di dibattito vi saranno: la responsabile Ei Point dell’Università Mercatorum della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Kristina Chimanskaia; il professore straordinario di Diritto del Lavoro all’Università Mercatorum, Raffaele Bonanni; il professore ordinario di Organizzazione Aziendale all’Università Magna Grecia di Catanzaro, Rocco Reina; il professore ordinario di Diritto del Lavoro all’Università Magna Grecia, Antonio Viscomi; il segretario generale dell’Ust Cisl Magna Grecia, Salvatore Mancuso; il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara e il presidente del Cna Calabria, Giovanni Cugliari.