Catanzaro, progetti “Job in progress” e “Coltiviamo inclusione”: prorogata al 30 aprile la scadenza delle domande

Proroga dei termini per la presentazione delle domande del progetto “JOB IN PROGRESS”

Il progetto “JOB IN PROGRESS” ha l’obiettivo di promuovere l’inserimento lavorativo dei soggetti maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, che sono presi in carico dai servizi sociali. Grazie alle attività previste dal progetto, i partecipanti potranno acquisire le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e per consolidare la propria posizione.

Si comunica che i termini per la presentazione delle stesse sono prorogati fino al 30 aprile 2023.

La presentazione della domanda, da parte degli interessati, deve essere effettuata esclusivamente mediante la modulistica allegata e dovrà pervenire con le seguenti modalità:

Via PEC, al seguente indirizzo coriss1@pec.it ed avente oggetto: “Avviso Agenda Urbana 2022 – Job in Progress”;

A mano, da riceversi entro e non oltre la data di scadenza, presso la sede di CORISS situata in Catanzaro alla via G. Raffaelli n. 34 (dietro il palazzo della Provincia di Catanzaro), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Il progetto “JOB IN PROGRESS” è un’opportunità per tutte le persone che desiderano migliorare la propria situazione lavorativa e consolidare la propria posizione nel mondo del lavoro.

È un’importante iniziativa sociale che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone vulnerabili nonché di coloro che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali del Comune di Catanzaro: i soggetti devono essere residenti nell’ambito sociale del comune di Catanzaro ed trovarsi in “età lavorativa”.

Proroga dei termini di presentazione delle domande per il progetto “COLTIVIAMO INCLUSIONE”

CORISS annuncia la proroga dei termini di presentazione delle domande per il progetto “COLTIVIAMO INCLUSIONE”. Il progetto offre molteplici opportunità alle persone con disabilità residenti nell’ambito sociale del comune di Catanzaro, al fine di incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro, tramite percorsi multiprofessionali.

La nuova scadenza per la presentazione delle domande è il 30 aprile 2023. Questa proroga è stata decisa per permettere a tutti coloro che sono interessati di partecipare al progetto e di beneficiare delle opportunità offerte.

Per presentare la domanda, da parte degli interessati, deve essere effettuata esclusivamente mediante la modulistica allegata e dovrà pervenire a mezzo:

Via PEC, al seguente indirizzo coriss1@pec.it ed avente oggetto: “Avviso Agenda Urbana 2022 – Coltiviamo inclusione”;

A mano, da riceversi entro e non oltre la data di scadenza, presso la sede di CORISS situata in Catanzaro alla via G. Raffaelli n. 34 (dietro il palazzo della Provincia di Catanzaro), dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

L’istanza dovrà contenere:

domanda redatta secondo lo schema dell’Allegato A al presente avviso;

documento di identità del richiedente;

documentazione attestante lo stato di disabilità;

modello ISEE familiare.

Il progetto “COLTIVIAMO INCLUSIONE” è stato ideato per offrire percorsi formativi e di inserimento lavorativo per le persone con disabilità, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di queste persone. I percorsi formativi prevedono la partecipazione a corsi di formazione professionale, attività di orientamento al lavoro e di supporto alla ricerca di un impiego.