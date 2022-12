Incendio in abitazione di Acconia di Curinga (CZ): paura ma nessun ferito

Una squadra del distaccamento di Lamezia Terme dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro e’ intervenuta nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.25 circa, nel centro abitato del comune di Acconia di Curinga (Cz), in via Prato Sant’Irene, per spegnere un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata al primo piano di una struttura costituita da due livelli fuori terra. Non si registrano danni a persone.

Il rogo, originatosi dalla canna fumaria, ha interessato la cucina circa danneggiando completamente il rivestimento con perline in legno del camino e della canna fumaria e parte della controsoffittatura anch’essa composta da perline in legno. Al momento dell’incendio, all’interno dell’abitazione c’erano la proprietaria ed alcuni familiari che si sono prodigati per una prima opera di spegnimento in attesa dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco e’ valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito eliminando le parti della controsoffittatura distrutta dal fuoco ed evitando il propagarsi delle fiamme all’intero appartamento.