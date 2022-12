Caraffa (CZ), bando servizio civile universale 2023

L’Amministrazione Comunale di Caraffa informa che, in sinergia con il Centro Studi Futura, facendo seguito ai progetti realizzati negli anni scorsi, anche nell’anno 2023 a Caraffa saranno realizzati quattro Progetti di Servizio Civile che impegneranno complessivamente 18 operatori volontari. Nello specifico, le schede progetto approvati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si svolgeranno a Caraffa riguardano: Assistenza e prevenzione dipendenze come contrasto al disagio giovanile che impegneranno 6 operatori volontari; Conservazione e valorizzazione della cultura Arbёreshё con 4 operatori volontari; biblioteca come luogo resiliente della comunità, presidio di inclusione con 6 operatori volontari; Osservatorio di ricerca storica e di recupero dei Toponimi urbani e rurali della cultura Arbёreshё con 2 operatori volontari.

L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’approvazione delle schede progetto presentate in sinergia con il Centro Studi Futura, in quanto il percorso di servizio civile rappresenta un’occasione di crescita professionale per i giovani e anche un beneficio economico per i partecipanti, infatti, ai giovani selezionati che saranno avviati al servizio civile per un anno è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30. Gli aspiranti operatori volontari (aventi 18 anni compiuti e i 28 anni non superati) devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate nella modalità on-line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Il Bando, le schede progetto, le modalità di presentazione della domanda e i requisiti di partecipazione degli aspiranti operatori volontari sono pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Caraffa di Catanzaro http://www.comune.caraffadicatanzaro.cz.it/ (riquadro a sinistra BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE) e sul sito del Centro Studi Futura http://www.futuraweb.tv/

Gli Uffici comunali saranno a disposizione dei giovani e offriranno ogni assistenza richiesta.

Questa ulteriore iniziativa che sarà attuata a Caraffa è la dimostrazione dell’impegno e

dell’attenzione che questa Amministrazione persegue a favore delle nuove generazioni e del loro processo di crescita culturale e sociale.