“Casapaese” a Cicala, Lostumbo: “Apertura importante segnale per l’intero mondo del welfare”

“La recente inaugurazione di ‘CasaPaese’, a Cicala, è un importante segnale per l’intero mondo del Welfare. Un convinto plauso va sicuramente alla presidente dell’associazione Ra.gi, Elena Sodano, che grazie a uno strenuo lavoro è riuscita a dare vita a questa realtà unica in Calabria e nel panorama nazionale, essendo la prima struttura che si occupa di pazienti affetti da Alzheimer e da demenze neurodegenerative”. Così il consigliere comunale Rosario Lostumbo, che prosegue: “Un percorso impreziosito anche dall’attività di crowfunding e dal concreto apporto di privati. Un encomiabile risultato che contribuirà a valorizzare il borgo di Cicala e che deve inorgoglire l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Catanzaro, che nonostante le mille difficoltà e ostacoli, ha dato il suo contributo. Da adesso si apre una fase nuova. Quella più difficile, quella della gestione e del mantenimento della struttura. Proprio ora, tutti gli enti istituzionali coinvolti dallo stesso Ambito Territoriale Sociale di Catanzaro dalla Regione fino all’Asp dovranno trovare le giuste soluzioni per garantire il funzionamento stabile di ‘CasaPaese’ e quindi agevolare un’inclusione umana e sociale. Sarebbe un peccato, e mi auguro che ciò non avvenga – conclude Lostumbo – vanificare gli sforzi finora profusi e non dare un futuro a una realtà unica nel suo genere”.