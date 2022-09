Nasce a Catanzaro l’associazione di volontariato “Solidarietà Tricolore” per aiutare famiglie disagiate, anziani e persone con disabilità

Nasce a Catanzaro l’associazione di volontariato ” Solidarieta’ Tricolore”, organizzazione, e’ scritto in una nota, “no profit apartitica ed apolitica”. Lo scopo principale, prosegue la nota dell’associazione, “e’ quello di coinvolgere tutti e sensibilizzare chiunque abbia a cuore i bisogni di molte famiglie in difficolta’ economiche, soprattutto bambini, senza dimenticare anziani e disabili. L’associazione Solidarieta’ Tricolore e’ appena nata: ora c’e’ bisogno di tanti che offrano la propria disponibilita’, animati da spirito di solidarieta’ e di attenzione per chi e’ in difficolta’. Il nostro volontariato sara’ l’espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarieta’ di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell’urgenza di soccorrere chi ha bisogno. Specialmente nelle emergenze la buona volonta’ non basta: ecco che diventa fondamentale organizzarsi, sapere chi fa cosa e come. Reperiremo beni di prima necessita’ attraverso raccolte alimentari, raccoglieremo materiale scolastico ed indumenti che verranno distribuiti a famiglie disagiate. Organizzeremo – conclude la nota – attivita’ ludiche e ricreative per anziani e persone con disabilita’. Tutte le nostre iniziative potranno essere seguite sul profilo Facebook e sul canale telegram solidarieta’ Tricolore”.