Incendio al carcere minorile a Catanzaro, Salvini: “Valutiamo candidatura agente penitenziario”

“Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria, dopo l’ennesima follia registrata nelle carceri italiane: nell’istituto penale per minori di Catanzaro è stata sfiorata la tragedia perché tre ragazzi hanno appiccato un incendio. Gli agenti hanno tutte le ragioni per protestare e chiedere maggiori attenzioni e tutele. Anche per questo, la Lega valuta con attenzione la candidatura di un rappresentante della Polizia Penitenziaria in una regione del Sud”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.