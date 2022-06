Catanzaro, Noi con l’Italia: “Centrodestra ha sbagliato, valuteremo alleanze”

“L’esperienza ci dice che bisogna attendere i dati reali prima di avventurarsi nelle solite dotte analisi politiche. Un dato pero’ emerge dagli exit poll di ieri sera: la candidatura di Antonello Talerico, sostenuta con convinzione da Noi con l’Italia, ha rappresentato l’autentica novita’ di questa tornata elettorale e il consenso che e’ riuscito a raccogliere ha dimostrato che senza l’area moderata il centrodestra non vince”. E’ quanto dichiara Domenico Tallini, ex assessore regionale, responsabile degli Enti Locali di Noi con l’Italia per la Calabria, in riferimento alle elezioni comunali di Catanzaro. “Il centrodestra – continua Tallini, fino a pochi mesi addietro esponente di Forza Italia e “uomo forte” del centrodestra catanzarese – se avesse trovato la quadra su una candidatura identitaria, avrebbe vinto al primo turno. Sono prevalsi altri interessi e altri accordi che hanno prodotto un’alleanza ibrida in cui alcuni partiti del centrodestra sono stati costretti a nascondersi dietro liste civiche. Il risultato, alla luce del dato emerso dagli exit pool – continua Tallini – vede il candidato Donato molto lontano dall’obiettivo della vittoria al primo turno, ci dice che avevamo ragione a non ritenere questa soluzione esaustiva dell’unita’ del centrodestra. Quando i risultati saranno definitivi, Noi con l’Italia, assieme al candidato sindaco Talerico e alle altre liste della nostra coalizione – conclude – valuteremo tutti gli elementi e ci determineremo per il turno di ballottaggio”.