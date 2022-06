Antimafia, Morra: “Lunedì importante incontro fra Commissione antimafia, Gratteri e delegazione Governo olandese”

«Sempre più operazioni e delitti denotano la transnazionalità delle organizzazioni criminali mafiose, che superano agevolmente, con la violenza o con l’inganno o con la corruzione, confini e frontiere quando si tratta di commettere reati che consentano loro di riempire i propri conti correnti di profitti» – lo afferma in una nota stampa il Presidente Morra alla vigilia dell’incontro fra la Commissione parlamentare antimafia e la delegazione del governo olandese, a cui è stato invitato anche il Procuratore Gratteri della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

«Solo 5 giorni fa a Trieste – ricorda Morra – si è conclusa un’operazione che ha portato in carcere 38 persone tra Italia, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Olanda e Colombia, tutte accusate di traffico internazionale di stupefacenti».

«E non è solo l’asse Europa-Sud America ad ospitare traffici mafiosi, perché centro e Nord Europa sono ormai abbondantemente infiltrati – spiega il Presidente dell’antimafia – così come l’area balcanica o l’Africa per quanto concerne il traffico di rifiuti tossici i cui costi di smaltimento legale inducono tanti a cercare altre vie, criminali».

«Per questo domani mattina con una delegazione di membri e consulenti della Commissione Antimafia sarò onorato di ricevere una delegazione di altissimo livello del Governo olandese, con la presenza di due Ministri, con cui si ragionerà di esportare l’esperienza italiana nel contrasto alle mafie in un paese che, anche per i suoi porti, da tempo ormai attrae le organizzazioni criminali italiane e non».

All’incontro parteciperà anche il dottor Gratteri – «Abbiamo chiesto al Procuratore di Catanzaro di socializzare la sua vastissima e riconosciuta esperienza in campo di cooperazione investigativa internazionale. Solo unendo le forze, condividendo le buone prassi e affinando metodiche ed iniziative già sperimentate si può sferrare un attacco formidabile alle organizzazioni mafiose» – conclude il Presidente Morra.