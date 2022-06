Al via la diciottesima edizione della Giornata del Naso Rosso promossa dall’Associazione Clown Vip Catanzaro ODV

Una festa di sorrisi e gioia! Una giornata speciale, dedicata a scoprire e condividere la mission e i valori del “Vivere in Positivo” dei volontari clown di corsia dell’Associazione Clown VIP Catanzaro ODV! Tutto questo e molto altro è la GNR, la Giornata del Naso Rosso che si terrà domenica 12 Giugno dalle ore 10,00 alle ore 18,30, nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea, a Catanzaro.

La Giornata del Naso Rosso è promossa da VIP ViviamoInPositivo Italia ODV, la

federazione che collega e coordina oltre settanta associazioni sparse sul territorio

italiano, con migliaia di volontari clown che prestano servizio in strutture ospedaliere e socio sanitarie.

In particolare, i volontari dell’Associazione Clown VIP Catanzaro ODV diffondono

sorrisi per alleviare il disagio di chi soffre, nei reparti di pediatria, chirurgia

pediatrica e geriatria presso l’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” e in diverse

altre realtà sul territorio, tra cui, la Comunità Ministeriale, struttura di recupero e

sostegno per minori.

L’obiettivo della Giornata del Naso Rosso è sensibilizzare e raccogliere fondi

destinati ai numerosi progetti dell’Associazione Clown VIP Catanzaro ODV e della

Federazione VIP ViviamoInPositivo Italia ODV in Italia e all’estero. Perciò, i volontari vi aspettano a braccia aperte, tra musica, colori, giochi, palloncini, laboratori, letture di fiabe, per farvi emozionare, sorridere e conoscere la straordinaria realtà del volontariato clown in corsia!