Calcio, trasferta lucana per la Royal Team Lamezia

Penultimo impegno di campionato per la Royal Team Lamezia che sarà di scena domani 1 maggio a Maschito (Potenza) contro il Futsal Rionero.

Una gara non facile per le lametine visto che le bianconere vorranno continuare la striscia positiva di risultati utili, che dura dal 13 febbraio.

Il match sarà l’antipasto della semifinale di playoff che si giocherà a Lamezia il 22 maggio.

Le ragazze in settimana si sono allenate tranquillamente, l’ambiente è sereno dopo aver raggiunto la matematica certezza del secondo posto.

Durante la partita si prevede spazio per le più giovani che si sono impegnate tutto l’anno e meritano anche loro un po’ di minutaggio, necessario per fare esperienza.

Abbiamo raggiunto Julia Ferreira che dichiara: un impegno ostico per noi, il Rionero ci ha sempre dato filo da torcere. Ma andiamo a Potenza con la voglia di fare bene ed un unico obiettivo, ovvero la vittoria. Sarà un’occasione per me per rifarmi dopo essere rimasta a secco di gol domenica scorsa.