“8 Marzo: le socie raccontano”, Aido e Unuci Calabria organizzano un convegno online

L’A.I.D.O Regionale Calabria – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule e l’ U.N.U.C.I. Sezione provinciale di Reggio Calabria – Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’ Italia, entrambe presiedute da Nicola Pavone, hanno organizzato con piattaforma Zoom per giovedì 12 marzo 2026 alle ore 20:00 il Convegno “8 Marzo: Le Socie raccontano…”. Dopo i saluti di Flavia Petrin Presidente nazionale Aido, Federico Sepe Presidente nazionale U.N.U.C.I., Francesco Raffa Delegato regionale Unuci Calabria, Giuseppe Muto, Pasquale Conti e Francesco Renda rispettivamente presidenti provinciali Aido di Cosenza, Reggio Calabria e Crotone i lavori saranno introdotti e moderati da Nicola Pavone. La relazione iniziale di Flavia Petrin svilupperà il tema “Dalla vita personale all’ impegno associativo: un percorso di crescita e passione”. A seguire gli interventi programmati delle Socie calabresi di Unuci ed Aido: Giacomina De Angelis Papalia, Rosa Veccia, Rosy Perrone, Tiziana Raffaella Biondi, Rosina Bosco, Giovanna Campolo, Annamaria Rosato, Rosalia Boito, Santa Giannazzo, Isabella Scalise, Katia Ielo, Giulia Modafferi e Marina Romeo.

Il servizio tecnico organizzativo sarà curato dai dirigenti Unuci ed Aido Nicola Pavone, Pietro Battaglia, Antonio Palmenta ed Antonietta Morabito.

Durante i lavori saranno proiettati brevi filmati sulla Giornata internazionale della Donna, la donazione degli organi ed il ruolo delle donne nelle Forze Armate. Al termine della serata dibattito e conclusioni della Presidente Nazionale Aido.