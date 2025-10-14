Socialisti per la Calabria: “Ascoltare parole Incarnato, sindaci Caruso e Principe siano protagonisti”

“Apprezziamo l’intervento del segretario regionale del Pdi, Luigi Incarnato, che ha parlato di rilancio del centrosinistra.

La sconfitta elettorale ha tante responsabilità, ma è importante guardare al futuro. I sindaci Franz Caruso e Sandro Principe siano protagonisti nell’area urbana e nel rilancio di un’azione socialista.

Il comune di Rende ha dovuto ad esempio ereditare una fase commissariale lunga e dolorosa

Franz Caruso ha risanato i conti di Cosenza e oggi deve pensare agli ultimi 18 mesi con una forte azione incisiva che colga i bisogni dei cittadini.

Il centrosinistra è vivo ma ha bisogno dei socialisti e Incarnato ha pienamente ragione”.

Lo afferma in una nota Giulio De Vuono (Socialisti per la Calabria).