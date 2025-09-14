Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte torna in Calabria per supportare la campagna elettorale del candidato del fronte progressista alla presidenza della Regione Pasquale Tridico.
Lunedì 15 settembre sono previsti i seguenti appuntamenti pubblici: ore 11:30 Diga del Metramo, Galatro (RC) – previsto un punto stampa; ore 16:30, Ospedale di Locri (RC) – al termine previsto un punto stampa; ore 19:30 passeggiata Lungomare – Piazza Indipendenza, Reggio Calabria.
Martedì 16 settembre, invece, gli appuntamenti pubblici saranno: ore 9:30 Ospedale di Soriano (VV); ore 15:00 Mileto (VV), Piazza Italia, incontro con i cittadini.
Regionali: domani e dopodomani Giuseppe Conte in Calabria
Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte torna in Calabria per supportare la campagna elettorale del candidato del fronte progressista alla presidenza della Regione Pasquale Tridico.
Articoli Correlati