Furgiuele (Lega): “Fondi per ATS e Caregiver segnale chiaro attenzione a più fragili”

“Gli stanziamenti previsti per gli Ambiti Territoriali Sociali, 4,3 milioni, e i caregiver familiari, 1,9 milioni, sono una risposta concreta alle necessità dei cittadini calabresi più fragili e alle famiglie che di loro si occupano. Queste risorse, per un totale di oltre 6 milioni di euro complessivi, sono un risultato raggiunto grazie al costante lavoro portato avanti dall’assessore al welfare Caterina Capponi, e dimostrano la grande attenzione al tema della disabilità e dell’assistenza ai cittadini più deboli che la Lega da sempre porta avanti trasversalmente a tutti i livelli, dal nazionale al locale. Continueremo a lavorare affinché ogni euro destinato al welfare diventi sostegno concreto per chi ne ha più bisogno. Con scelte come questa dimostriamo che la politica, quando è radicata sul territorio e guidata dal senso di responsabilità verso i cittadini, può davvero fare la differenza e restituire dignità e speranza alle comunità calabresi”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.