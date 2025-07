Incendi, Pititto (CGIL): “Basta promesse, la Calabria brucia. Serve un piano serio per salvare il territorio”

E come si fa a non convocare tutti i soggetti che hanno responsabilità e competenze per definire seriamente il fabbisogno occupazionale necessario alla prevenzione?



Un tempo questo avveniva. Oggi, invece, prevalgono il silenzio e l’indifferenza.”



“Se vogliamo davvero bene a questa terra, non possiamo restare fermi. – incalza Pititto – È urgente approvare subito un piano straordinario, che parta dal fabbisogno lavorativo del settore forestale e rimetta al centro la cura del nostro patrimonio ambientale, coinvolgendo concretamente le nostre università, gli enti locali e tutti i soggetti competenti.”



“In questo quadro, – riflette il Segretario Generale – non possiamo dimenticare il disagio enorme che vivono soprattutto gli anziani, costretti a sopportare temperature insopportabili. Penso in particolare a chi ha scelto, con coraggio, di restare nei piccoli paesi a presidio del territorio, e che oggi paga il prezzo più alto in termini di isolamento, mancanza di servizi e rischi per la salute.”



“Chiediamo alle istituzioni – regionali e nazionali – di smettere di girarsi dall’altra parte. La Calabria ha bisogno di risposte concrete, non di proclami. Difendere i boschi, il territorio e la vita stessa delle persone che ci vivono non è un costo, ma un investimento indispensabile per il futuro di tutti. Serve cambiare la logica dell’emergenza: occorre una programmazione ordinaria e pluriennale, capace di dare respiro e futuro alla nostra terra.” – conclude il Segretario Generale CGIL.