Carenza di personale nel sistema sanitario calabrese, Franz Caruso: ” Si autorizzino assunzioni necessarie a gestire le emergenze. Azienda Zero ha già fallito”

“E’ del tutto negativa la governance della sanità calabrese affidata ad Azienda Zero che non solo non è riuscita a razionalizzare, efficientandoli, i servizi sanitari, ma li sta peggiorando sempre di più. Un dato di fatto di cui dovrebbe prendere atto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, nella sua qualità di Commissario ad Acta della sanità calabrese, per porvi immediato rimedio al fine di avviare un risanamento del nostro sistema sanitario regionale che, per come ho avuto modo di dire più volte, è ormai in coma profondo”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: “Le gravi criticità presenti in tutti gli ospedali calabresi, di cui l’Annunziata è purtroppo un drammatico esempio, fanno il paio con quelle in essere nella sanità territoriale che arranca in tutti i settori ed in cui si registrano, peraltro, le stesse gravi carenze di personale che si riscontrano negli ospedali. Alle emergenze infrastrutturali, dunque, si aggiungono, ampliandosi, mese dopo mese, le urgenze per una insufficiente presenza di professionisti medici, paramedici ed infermieri. Siamo ormai arrivati ad un punto di non ritorno che esige un immediato cambio di rotta. Lo si faccia subito a cominciare dall’avvio delle procedure, di competenza di Azienda Zero, per l’assunzione del personale necessario a garantire i servizi sanitari territoriali che sono veramente in estrema difficoltà. Mi riferisco, per esempio, alla necessità di implementare il personale medico presso i Centri Trasfusionali degli Spoke, che deve poter funzionare a pieno regime, attese le ripercussioni negative che potrebbero registrarsi nelle attività delle sale operatorie.

In grave affanno sono anche i centri di Salute Mentale, un argomento che ho già più volte attenzionato, anche a seguito delle numerose sollecitazioni che mi provengono in questo ambito, per la carenza di dirigenti medici psichiatrici. Menzione a parte merita la situazione drammatica che si registra nel servizio di neuropsichiatria infantile all’Asp di Cosenza, per una ormai cronica mancanza di logopedisti che potrebbe non consentire la continuità di cura ai soggetti fragili. Un servizio quest’ultimo di straordinaria importanza, perché riguarda i nostri bambini che devono vedere garantito il loro diritto alla diagnosi ed al trattamento di disturbi neurologici, psichici e dello sviluppo”.

“Mi auguro che il Presidente Occhiuto – ha concluso il sindaco Franz Caruso – fino ad oggi silente sul punto, dia risposte immediate ai calabresi, intervenendo quanto meno per autorizzare l’avvio delle procedure di reclutamento necessarie a tamponare le emergenze che, seppur poca cosa rispetto al dramma generale che vive la sanità calabrese, sarebbe già un inizio”.