Aree interne, Irto (Pd): “Abbandonate dal governo Meloni, che le condanna a una lenta eutanasia”

“Sulle aree interne il governo Meloni ha scelto la strada dell’abbandono. Il Piano strategico nazionale prevede addirittura che interi territori siano ‘accompagnati’ verso lo spopolamento irreversibile. È un’impostazione del tutto sbagliata, che condanna i piccoli Comuni alla marginalità, nega i diritti essenziali e aumenta le disuguaglianze. A questo regresso, il Partito democratico si oppone a voce alta”.

Lo dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, che aggiunge: “Bisogna rafforzare i servizi e la presenza dello Stato. È fondamentale garantire pari opportunità a chi vive nei centri minori, in montagna e nelle aree interne in generale, che nessuno può condannare a una lenta eutanasia di Stato. Il governo cambi rotta e riconosca il valore della restanza e delle comunità che resistono nei luoghi più difficili. Si tratta di persone cui occorre assicurare le condizioni per vivere bene, quindi – conclude Irto – servizi e diritti, senza discriminazioni”.