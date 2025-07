Lega Giovani, Milia (FI): “Fondamentale che i movimenti giovanili del centrodestra collaborino”

“In qualità di Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Calabria, rivolgo i miei più sinceri complimenti e un caloroso augurio di buon lavoro ai nuovi vertici della Lega Giovani Calabria.

• Manuel D’Urso, nuovo Coordinatore Regionale

• Riccardo Latella, Vice Coordinatore Regionale

• Giuseppe Polimeni, Coordinatore Provinciale di Reggio Calabria

• Cristofaro Russo, Coordinatore Provinciale di Cosenza

Per affetto personale, in particolare sulla figura di Cristofaro Russo, giovane dirigente con una lunga e coerente esperienza nella politica universitaria all’Università della Calabria, dove ha saputo distinguersi per serietà, impegno e capacità di rappresentanza. In quegli anni, abbiamo spesso condiviso momenti di confronto e collaborazione.

In un momento in cui la politica giovanile deve tornare a essere luogo di ascolto, proposta e azione, è fondamentale che i movimenti giovanili del centrodestra collaborino in un clima di lealtà e rispetto, valorizzando ogni esperienza e costruendo insieme percorsi capaci di incidere realmente nella vita delle nostre comunità.

A nome mio e di tutto il movimento di Forza Italia Giovani Calabria, rinnovo i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Manuel D’Urso, Riccardo Latella, Giuseppe Polimeni e Cristofaro Russo. Siamo pronti a costruire insieme una stagione nuova, fatta di entusiasmo, radicamento e spirito di servizio”.

Così Federico Milia, coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Calabria.