Emergenza caldo ed esami di Stato: il CNDDU invita il ministro Valditara ad avviare un piano di climatizzazione nelle scuole

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in vista dell’imminente inizio degli Esami di Stato e considerate le previsioni meteorologiche che annunciano un’ondata di calore con temperature estremamente elevate, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, rivolge un appello urgente al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, affinché venga attivato un piano infrastrutturale nazionale per l’installazione di sistemi di climatizzazione negli edifici scolastici.

Durante le giornate degli Esami di Stato – già di per sé caratterizzate da un notevole carico emotivo e psicofisico per studenti e docenti – il caldo torrido rappresenta un ulteriore fattore di rischio per la salute e la serenità di tutti i soggetti coinvolti, in particolare per le persone fragili o affette da patologie croniche. È inaccettabile che in un Paese moderno e attento alla qualità dell’istruzione come l’Italia, migliaia di studenti e docenti debbano affrontare prove determinanti in condizioni ambientali al limite della sostenibilità.

Il diritto allo studio e il diritto al lavoro in un ambiente salubre e dignitoso sono principi fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione e tutelati dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani. In tal senso, garantire ambienti scolastici adeguatamente climatizzati non è un lusso, ma una necessità impellente e un dovere istituzionale.

Il Coordinamento propone quindi al Ministro Valditara:

L’attivazione immediata di una task force ministeriale per monitorare le criticità legate al caldo nelle scuole sede d’esame.

L’adozione, già per il 2025, di un piano nazionale di adeguamento climatico degli edifici scolastici, con priorità per quelli situati nelle aree climaticamente più esposte.

L’erogazione di fondi straordinari per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione portatili o fissi nelle scuole secondarie di secondo grado.

La predisposizione di protocolli di tutela della salute per studenti e personale scolastico durante eventi climatici estremi.

Siamo convinti che solo attraverso interventi strutturali, pianificati e concreti sia possibile rendere le nostre scuole ambienti realmente inclusivi, sicuri e rispettosi della dignità di tutti.