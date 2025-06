211° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Unarma: “Partecipare è per noi dovere morale e onore assoluto”

«Partecipare alla celebrazione del 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei

Carabinieri, tenutasi oggi presso il Comando Interregionale “Culqualber” di Messina, è

stato per noi un dovere morale e un onore assoluto».

Con queste parole, il Segretario Generale Regionale di Unarma Calabria, Fabio Riccio, ha

voluto esprimere il profondo significato della presenza del sindacato all’importante

cerimonia istituzionale.

Alla solenne celebrazione, che ha visto la partecipazione delle massime autorità civili e

militari, era presente una delegazione di Unarma Reggio Calabria composta dal Referente

Generale Provinciale Daniele Scaglione, dal Vice Segretario Generale Stefano Sassi e dal

Segretario Provinciale Massimo Barresi. Con spirito di servizio e attaccamento

all’Istituzione, i nostri rappresentanti hanno attraversato lo Stretto, accompagnati anche

dai propri figli, a testimonianza della continuità dei valori trasmessi di generazione in

generazione.

«In un contesto così solenne e carico di significato – ha aggiunto Riccio – abbiamo avuto

modo di ascoltare le parole del Comandante Interregionale “Culqualber”, Generale di

Corpo d’Armata Giovanni Truglio, il quale ha saputo incarnare pienamente i valori più alti

dell’Arma dei Carabinieri, proiettando una visione futura fondata su disciplina, umanità e

responsabilità istituzionale. Una visione che dà speranza e slancio a tutti coloro che

indossano con onore questa uniforme».

«La nostra presenza a Messina – conclude Riccio – non è stata solo un gesto simbolico, ma

un atto concreto di rispetto verso la storia dell’Arma, la sua evoluzione e il suo

imprescindibile legame con la collettività. Un legame che il sindacato Unarma si impegna

ogni giorno a tutelare e rafforzare».