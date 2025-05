Mangialavori: “Solidarietà al ministro Tajani”

“La mia solidarietà al ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggetto di una contestazione che appare del tutto fuori luogo. Il ministro, da rappresentante della politica estera del governo, in piena sintonia con la premier e tutti noi, ha sempre chiesto in tutti i tavoli internazionali che vi sia un cessate il fuoco in Medioriente. Accusarlo del contrario significa voler mistificare la realtà. L’Italia continuerà a lavorare per la pace in ogni consesso, in Italia e all’estero, affinché si depongano le armi in tutti i teatri di guerra”. Lo dichiara in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.