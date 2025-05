Antoniozzi: “Le leggi che il PD vuole cancellare con referendum furono volute da Renzi”

“Le leggi che oggi il Pd vuole cancellare con il referendum furono volute dal Pd di Renzi”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Ora – prosegue – molti dirigenti di quello stesso Pd e deputati che approvarono le leggi hanno evidentemente cambiato idea. Sulla partecipazione di mons. Checchinato, arcivescovo di Cosenza, all’incontro con Landini non dico niente. Ho rispetto per il vescovo e questo rispetto non viene mai meno”.