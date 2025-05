Studio Uil: “Acqua sempre più cara e servizi idrici scadenti. Punte drammatiche perdite in Calabria e Sicilia”

Acqua sempre più ‘salata’ sul fronte dei costi per gli italiani, a fronte di servizi scadenti e disservizi che hanno colpito oltre 2,3 milioni di famiglie fra perdite della rete idrica che arrivano a oltre il 45% su scala nazionale, e razionamenti. A lanciare l’allarme è uno studio della Uil secondo cui, specie nel Mezzogiorno, il servizio offerto è “fortemente compromesso da reti obsolete, manutenzione insufficiente e perdite idriche che superano ogni soglia accettabile”.

Lo studio rileva come, nel 2023, in un terzo delle città del Sud l’acqua sia stata razionata, con disservizi che hanno colpito oltre 2,3 milioni di famiglie (fonte Istat). A livello nazionale, la perdita idrica è arrivata al 45,5%, con punte drammatiche in Calabria e Sicilia.

“Alcune reti locali, inoltre, disperdono più della metà dell’acqua immessa”, si legge in una nota sulla ricerca effettuata dal servizio Stato Sociale, politiche fiscali e previdenziali, immigrazione diretto dal Segretario confederale della Uil Santo Biondo. “Non possiamo accettare – dichiara Biondo – che milioni di cittadine e cittadini paghino per un servizio che talvolta non ricevono o che presenta delle oggettive inefficienze. Le responsabilità non sono solo climatiche”.

Per affrontare un problema strutturale, imputato a “mancata programmazione e nella gestione non adeguata di molte amministrazioni locali”, la Uil chiede “trasparenza immediata sui fondi Pnrr effettivamente spesi e sui progetti attivati per l’acqua nel Mezzogiorno; un piano straordinario di sostegno tecnico e operativo ai comuni del Sud per l’accesso ai finanziamenti; una manutenzione urgente” delle reti esistenti, con obiettivi vincolanti di riduzione delle perdite e un livello minimo essenziale del servizio idrico da garantire per legge in tutto il Paese.