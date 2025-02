“Calabria straordinaria” al parlamento europeo: Anche Campo Calabro protagonista a Bruxelles

La partecipazione anche di noi amministratori all’importante meeting internazionale ‘Calabria Straordinaria’ non è stato solo un importante momento dedicato alla valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della nostra regione e della Città metropolitana di Reggio Calabria in particolare, ma soprattutto una incredibile occasione per poter far capire le reali potenzialità e vocazioni delle diverse aree del territorio ai rappresentanti degli altri Paesi dell’Unione Europea. Grazie all’Onorevole Giusi Princi, che ha organizzato l’incontro, e grazie all’Onorevole Francesco Cannizzaro, che ha fortemente voluto che partecipassimo personalmente anche noi. È stato un onore essere presenti all’interno di un contesto così prestigioso, valorizzando le opportunità offerte dall’Unione Europea e rafforzando i legami con le istituzioni comunitarie.”

A dirlo sono i Consiglieri comunali di Campo Calabro, Giuseppe Buda, Giovanni Richichi e Rocco Messineo, che hanno rappresentato il loro territorio all’evento tenutosi a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, promosso dall’Eurodeputato Giusi Princi per illustrare le potenzialità della Calabria, in particolare della Città metropolitana di Reggio.

“Un’iniziativa che ha visto la partecipazione di numerose autorità italiane ed europee – evidenziano i Consiglieri di Campo Calabro – ambasciatori, commissari, tour operator, chef ed altre personalità di livello come il CEO di Ryanair Eddie Wilson, testimoniando un forte impegno per la promozione del territorio. Al meeting internazionale hanno preso parte anche personalità di spicco come Glenn Micallef, Commissario europeo per le politiche giovanili, Alessandro Chiocchetti, Segretario generale del Parlamento UE, e Roberta Metsola, Presidente del Parlamento UE, segno di un’attenzione crescente dell’Europa verso la Calabria, le sue risorse e le sue potenzialità.

Grazie all’intervento del nostro deputato, Francesco Cannizzaro, la discussione ha toccato temi cruciali per lo sviluppo soprattutto dell’Area dello Stretto, la zona che ci riguarda più da vicino. L’iniziativa di Bruxelles, infatti, ha rappresentato un’importante occasione per consolidare il ruolo di Campo Calabro all’interno della più ampia strategia di sviluppo dell’intera area, essendo il nostro comune di appartenenza la zona predestinata per questioni logistico-geografiche a diventare, di fatto, hub cruciale per la cantierizzazione del Ponte sullo Stretto, in quanto snodo nevralgico grazie alla sua zona industriale.

Con questa partecipazione – concludono Buda, Richichi e Messineo – si conferma che Campo Calabro avrà un suo importante ruolo nelle politiche di crescita dell’Area dello Stretto, dimostrando come la collaborazione tra amministrazioni locali e istituzioni a vari livelli, quella famosa filiera istituzionale di cui parla sempre l’On. Cannizzaro, possa generare risultati concreti e prospettive di sviluppo sostenibile.