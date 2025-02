Giannetta (FI) su Alta Velocità: “Dal Pd fake news”

“Per settimane il Partito Democratico calabrese ha esercitato un’azione di terrorismo mediatico affermando che il Governo aveva tagliato i fondi per l’Alta Velocità in Calabria”.

Lo dichiara il consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Abbiamo assistito a conferenze stampa, a ripetute dichiarazioni, addirittura a un’iniziativa a Roma promossa dal sindaco di Cosenza, in cui il coro unanime dell’opposizione era: fondi per l’Alta Velocità distratti dal Governo, fondi tagliati, scippo all’Alta Velocità regionale.

Ci preme ribadire, ancora una volta – incalza il consigliere – che nulla di tutto questo è vero. L’assessore regionale Caracciolo ha detto e continua a dire una cosa semplice, che il consigliere regionale Muraca e i suoi colleghi del Pd possono verificare tranquillamente sul sito del Ministero delle Infrastrutture, cioè che i fondi per l’Alta Velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria sono esattamente quelli che ha stanziato anni fa il Governo Draghi, esecutivo di cui il Partito Democratico era azionista di maggioranza.

Da allora non c’è stato né alcun taglio, né alcuna distrazione di fondi. Ragion per cui – evidenzia Giannetta – la denuncia del Pd è serenamente una fake news, un’assoluta falsità.

Altro discorso riguarda il fatto che queste risorse stanziate non siano sufficienti per il completamento definitivo dell’Alta Velocità da Salerno a Reggio Calabria. E per questo motivo, molto giustamente e responsabilmente, gli esponenti del centrodestra calabrese, con in testa anche il presidente della Regione Occhiuto, chiedono al Governo un ulteriore impegno per reperire e stanziare nuove risorse finalizzate alla realizzazione dell’intera opera.

Un’opera estremamente importante per la Calabria – continua Giannetta – a maggior ragione nel momento in cui si stanno intraprendendo i lavori del Ponte sullo Stretto.

Ci duole, dunque, per l’ennesima volta ribadire che le affermazioni dell’assessore Caracciolo sono assolutamente veritiere e in linea con la realtà.

Al contrario, il Partito Democratico, che ha inquinato il dibattito con polveroni e falsità, dovrebbe accettare il fatto, una volta per tutte, che i fondi sono sempre gli stessi ma che non bastano per completare l’Alta Velocità nel tratto Salerno-Reggio Calabria.

Il centrodestra calabrese chiede ulteriori risorse, mentre il Pd, oltre a raccontare bugie, cosa vuole fare?

Ci dà una mano in questa battaglia per la nostra Regione o vuole continuare su questa linea polemica e sganciata dalla realtà?”, conclude Giannetta.