Antoniozzi:” Disponibile a lavorare per il Cosenza calcio”

“Anche io, come la collega Loizzo, sono a disposizione del sindaco Caruso per lavorare a una soluzione per il Cosenza calcio.”

Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“La politica deve interessarsi anche del calcio – dice Antoniozzi – ovviamente non per strumentalizzare ma per trovare soluzioni imprenditoriali e discutere con l’attuale proprietà. È un appello che giriamo alle associazioni intermedie e a tutte le forze politiche per l’importanza che riveste il calcio nella nostra città. La speranza di salvarsi ovviamente non è svanita e non deve svanire.”