“Arriveremo puntuali col collegamento del ponte che nel piano delle infrastrutture è previsto per il 2032”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, in una conferenza stampa a Innotrans, in corso a Berlino, circa la linea Av Salerno-Reggio Calabria.

“Contiamo nel primo trimestre del prossimo anno di avanzare nella fase esecutiva di aggiudicazione di un altro lotto, l’opera prosegue”, ha spiegato.