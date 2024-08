Bombe d’acqua in varie zone della Calabria. Disagi sui territori

Vere e proprie bombe d’acqua, si alternano anche con grandine e vento, stanno interessando dalla mattinata di oggi diverse zone della Calabria , creando notevoli disagi. Molti gli allagamenti segnalati sia sulla fascia ionica che su quella tirrenica, con diverse localita’ che hanno registrato fino a 30 millimetri di pioggia in pochi minuti. Disagi per la viabilita’ a causa di strade allagate e sottopassi chiusi. Anche a Catanzaro sono stati registrati disagi soprattutto nei quartieri a Sud. La temperatura e’ sensibilmente scesa, regalando un po’ di frescura dopo giorni di temperature elevatissime. Le previsioni allerta gialla con possibili acquazzoni per tutta la giornata di oggi. (AGI)