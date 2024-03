Sciopero nazionale dell’8 marzo, Cgil: “In Calabria il maggiore disimpegno dell’Enel”

“La Cgil Calabria sostiene la vertenza delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Enel e il relativo sciopero nazionale di venerdì 8 Marzo. Una giornata di protesta, mobilitazione e sciopero che, in Calabria, ci vedrà impegnati unitariamente alle rispettive categorie di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil nella manifestazione prevista a Catanzaro in piazza Prefettura”. E’ quanto si legge in una nota della segreteria regionale del sindacato. “Nella nostra regione – prosegue la nota – le motivazioni rivendicative sono più profonde perché ancora più evidente è il disimpegno di Enel, a partire dalla mancata realizzazione del progetto di produzione di idrogeno green attraverso risorse Pnrr da realizzare nella Centrale Enel dismessa di Corigliano-Rossano. Inoltre, serve rivendicare un cambiamento delle strategie industriali e quindi l’impegno di Enel e dei governi nazionale e regionale, rispetto alla necessità di investimenti a garanzia di miglioramento occupazionale e valorizzazione delle professionalità, nell’ambito di una migliore efficienza e della relativa qualità del servizio elettrico regionale. Invece, siamo costretti a contrastare un piano industriale vetusto che non prende in alcuna considerazione investimenti in favore delle energie rinnovabili e politiche di riconversione ecologica necessarie a governare la transizione energetica, con le opportune ricadute occupazionali e miglioramenti delle condizioni lavorative degli attuali addetti”. “In Calabria – conclude la Cgil – la sfida per lo sviluppo passa anche dalla transizione ambientale, energetica e industriale ed il ruolo dell’Enel non può essere quello annunciato e per questo che venerdì 8 Marzo in piazza Prefettura a Catanzaro faranno sentire la voce della protesta non solo le lavoratrici e i lavoratori dell’Enel, ma anche tutti i cittadini, a difesa del lavoro e delle rispettive azioni necessarie a garantire futuro e crescita economica della nostra regione e dell’intero paese”.