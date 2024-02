Scorrimento graduatoria bando “Colture della tradizione”: accolta dalla Regione Calabria la richiesta di risorse aggiuntive da parte del GAL Terre Locridee

Grazie al parere favorevole della Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, il Gal Terre Locridee ha potuto ampliare la dotazione finanziaria per il progetto “Colture della tradizione – Potenziamento delle aziende agricole: impianti e allevamenti”, azione 2.1 del Pal “Gelsomini”, misura/intervento 4.1.1 del PSR Calabria 2014-2020, relativo a investimenti di ammodernamento, ristrutturazione e innovazione di aziende agricole al fine di migliorarne la produttività e la competitività.

La Regione Calabria ha, infatti, ritenuto coerente con quanto previsto dal Pal “Gelsomini” del Gal Terre Locridee la richiesta di Appendice allo stesso, consentendo l’assegnazione di risorse aggiuntive per l’annualità 2021/22 con un investimento di circa 600.000 euro.

Si procede, quindi, allo scorrimento della graduatoria relativa al bando “Colture della tradizione”, includendo nel finanziamento anche i progetti collocati in graduatoria ma, in un primo momento, non finanziati per mancanza di fondi. Sono oltre 80 i progetti finanziati.

Si tratta di una misura molto importante, che va a incentivare l’inclusione sociale e lo sviluppo economico delle zone rurali, migliorando le prestazioni economiche delle aziende agricole e incoraggiando la ristrutturazione e l’ammodernamento delle stesse. L’intervento, infatti, ha come oggetto le colture agroalimentari diffuse nell’area della Locride e rientra nelle finalità del Gal per lo sviluppo della competitività e della sostenibilità delle imprese, attraverso il rafforzamento delle produzioni tipiche del territorio e lo stimolo all’organizzazione e allo sviluppo di forme aggregative, nell’ottica di accrescere l’identità e la voglia di appartenenza a un sistema locale. L’opportunità di recuperare la biodiversità colturale e riscoprire prodotti della tradizione rurale, si coniuga con possibili soluzioni innovative per la produzione e la trasformazione, secondo principi di efficacia e qualità.

«Riteniamo si tratti di progetti validi e necessari per il territorio, per cui è importante e significativo si sia potuto procedere con lo scorrimento della graduatoria. Abbiamo sempre sottolineato, infatti, l’importanza di predisporre e sostenere azioni a favore dell’imprenditoria agricola e agroalimentare, con interventi mirati al potenziamento delle capacità e qualità produttive, in funzione dello sviluppo del comparto in tutta l’area locridea» dichiara il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

«Attraverso le idee progettuali messe in campo nel settore dell’imprenditoria agricola, nelle forme della filiera e della cooperazione, pensiamo si possa andare a comporre un tessuto produttivo più stabile, legato alla tradizione, ma con elementi di innovazione per migliorarne le prestazioni. Per questo abbiamo ritenuta fondamentale l’Appendice al Pal “Gelsomini” a sostegno di questo progetto» dichiara il direttore del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli.

Sul sito del Gal Terre Locridee, www.galterrelocridee.it, nella sezione Bandi, è possibile prendere visione della graduatoria completa.