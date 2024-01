Il senatore Rapani (FdI) plaude all’operazione antidroga: “Collaborazione vincente contro il traffico internazionale di marijuana”

Il senatore Ernesto Rapani ha elogiato l’efficacia dell’operazione antidroga portata a termine dalle forze dell’ordine che hanno smantellato una sofisticata rete di produzione e distribuzione di marijuana cinese. Il parlamentare ha evidenziato come questa operazione dimostri che quando le forze dell’ordine lavorano sinergicamente, sono in grado di ottenere risultati eccezionali. «È un esempio positivo di coordinamento e collaborazione tra le agenzie investigative, dimostrando che quando si lavora insieme, si possono affrontare con successo le sfide più complesse», ha dichiarato il senatore. «Questi risultati dimostrano che il nostro paese è determinato a combattere il crimine organizzato sotto tutte le sue forme, collaborando con le autorità internazionali quando necessario». Il senatore Rapani ha concluso la sua dichiarazione elogiando il procuratore del Tribunale di Castrovillari Alessandro D’Alessio, la Dda per il loro lavoro coordinato, il Questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro e il dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano Giuseppe Zanfini.