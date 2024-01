Pd, Vaccari incontra il gruppo regionale dem e il comparto agricolo calabrese

In vista della celebrazione della Conferenza regionale programmatica, venerdì 12 gennaio 2024 – alle ore 12.15 – alla sede del PD regionale in Lamezia Terme – Stefano Vaccari – Capogruppo del PD in Commissione Agricoltura della Camera dei deputati – incontrerà il Dipartimento regionale Agricoltura del PD, i Consiglieri regionali ed i rappresentanti delle categorie e delle associazioni del mondo agricolo calabrese per un approfondimento sulle tematiche più evidenti del Comparto agricolo.

“Il mondo agricolo calabrese – ha affermato il Segretario regionale Sen. Nicola Irto – vive una condizione particolarmente delicata legata ad alcuni “andamenti” specifici, penso all’olivicoltura ed agli agrumi, che registrano una compressione preoccupante. I dati che ci pervengono, infatti, dall’ultimo Rapporto della Banca d’Italia obbligano ad un cambio di passo significativo delle scelte sul Comparto; è indispensabile puntare alla informatizzazione delle aziende calabresi, assai inferiore rispetto alla media nazionale nelle aziende con un numero cospicuo di personale addetto. La diminuzione delle dimensioni delle aziende agricole, i cambiamenti interessanti il tipo di utilizzazione dei terreni, l’incidenza considerevole delle politiche agricole europee, la manodopera utilizzata in forma non stabile, il sostegno ai giovani agricoltori, sono temi sui quali chiameremo a raccolta le realtà che operano nel settore e la presenza dell’On. Stefano Vaccari, Capogruppo del PD In Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, consente una visione ampia e complessiva nella quale inscrivere la particolare condizione agricola della nostra Regione nel percorso che ci porterà, a breve, alla Conferenza regionale programmatica”.