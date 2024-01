Nasce lo Sportello di Educazione Finanziaria: sarà attivo presso le sedi delle Camere del Lavoro della CGIL situate nelle sedi Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Nasce lo Sportello di Educazione Finanziaria. A darne notizia la Cgil Area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, la Fisac Cgil in collaborazione con la Federconsumatori Calabria. Questo servizio sarà attivo presso le sedi delle Camere del Lavoro della CGIL situate nelle sedi Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Lo Sportello di Educazione Finanziaria è stato ideato con l’obiettivo di offrire ai cittadini un percorso di consapevolezza sui bisogni presenti (gestione dei consumi e indebitamento) e futuri (obiettivi di vita, pensione, protezione). Il servizio si propone di favorire comportamenti responsabili orientati alla messa in sicurezza del bilancio familiare.

L’obiettivo principale dello sportello è di aiutare le persone e le famiglie a gestire al meglio le risorse di oggi e a programmare il proprio futuro, nonché quello dei propri figli. Ciò sarà possibile grazie a una consulenza professionale fornita da educatori finanziari qualificati, esperti del settore, che accompagneranno e supporteranno i cittadini nell’individuare e pianificare la realizzazione dei propri obiettivi di vita. Tra questi, rientrano l’acquisto della casa, l’istruzione universitaria per i figli, la costruzione di una pensione adeguata, e altro ancora.

L’iniziativa rappresenta un importante passo verso la promozione di una maggiore consapevolezza finanziaria all’interno della comunità: i cittadini interessati possono usufruire di questo servizio gratuito, in modo da acquisire le competenze necessarie per una gestione finanziaria responsabile e orientata al futuro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente le Camere del Lavoro della CGIL nelle sedi di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.